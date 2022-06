Législatives : Steve Chailloux élu député de la deuxième circonscription

Les résultats complets publiés par le Haut-commissariat placent Steve Chailloux (Tavini) largement en tête du deuxième tour dans la deuxième circonscription (Tahiti Sud et Est, Australes) devant Tepuaraurii Teriitahi (Tapura).



La deuxième circonscription était considérée, dès les débuts de la campagne électorale, comme la plus débattue de ce scrutin. Dix candidats s’y étaient présentés au premier tour. La représentante du Tapura, Tepuaraurii Teriitahi était arrivé première le 4 juin, mais d’une courte tête. La présidente du groupe rouge à Tarahoi avait rassemblé 8660 voix, soit 33,2% des suffrages exprimés, contre 7506 voix et 28,8% des suffrage pour l’autre candidat qualifié, Steve Chailloux. Le candidat Tavini le sait : il peut profiter de beaucoup de reports de voix nés d’un front « anti-tapura » informel.

Et c’est bien le jeune professeur de langue, élu municipal de Teva i Uta qui arrive en tête ce 18 juin. 19978 voix, soit près de 58,89% des suffrages exprimés. Tepuaraurii Teriitahi n’en rassemble que 13947, soit 41,11%.

La participation sur la circonscription s’établit à environ 51,5% contre moins de 40% au premier tour.