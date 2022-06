Législatives : Sandra Lévy-Agami appelle à « faire barrage au Tapura »

Eliminée au premier tour avec 2,2% des voix dans la deuxième circonscription, l’ancienne élue Tahoera’a annoncé qu’elle soutiendrait le Tavini au second tour.

C’est via sa page Facebook que Sandra Levy-Agami a donné ses consignes de vote pour le second tour. Avec son suppléant André Tahimanarii, la fondatrice de Te mana toa, qui avait ensuite rejoint le Taohera’a de Gaston Flosse, a récolté 567 voix, soit 2,17% des suffrages exprimés le 4 juin. Mais la candidate qui se présentait au nom d’un nouveau mouvement, qu’elle a baptisé Porinetia A Tu, veut voir le verre à moitié plein : ces résultats la hisse « à la 5ème place derrière les 4 plus gros partis de Polynésie française et devant les autres groupes politiques que sont le Rassemblement National, Heiura les verts, Hau Ma’ohi Ti’ama, Porinetia Insoumise et Debout la France ».

Malgré sa défense de l’autonomie par le passé, ça n’est pas vers le Tapura qu’elle appelle à se tourner au second tour. Pour réaliser le « changement de gouvernance » qu’elle prône depuis le début de la campagne, il est important selon elle de faire barrage au parti rouge et blanc, « non qualifié » pour sauver la Polynésie. « Aujourd’hui, on est en grandes difficultés. On a un gouvernement qui ne fait rien. Qui fait beaucoup d’annonces mais où rien ne se concrétise« , appuie-t-elle. C’est donc le parti indépendantiste, qui fait face au Tapura dans toutes les circonscriptions, qu’elle a décidé de soutenir. « Je connais les candidats du Tavini, ce sont des jeunes beaucoup plus diplômés que ceux du Tapura, pas des extrémistes. Ils ont juste envie que les choses avancent en Polynésie. La jeunesse se lève pour son pays et c’est vraiment positif! »

Pour autant, Sandra Lévy-Agami ne croit pas que le statut d’indépendance s’obtiendra du jour au lendemain. C’est un processus qui reste long comme l’exemple de la Nouvelle-Calédonie. « Il est urgent de mettre ce gouvernement dehors car nos familles, nos enfants et l’avenir de nos enfants ne sont pas pris en considération« , dénonce-t-elle. La candidate du A Tu milite pour un Pays solidaire et surtout uni. « Je suis pour mon pays, pour qu’on le développe avec tout le monde. Il faut arrêter de diviser les gens, insiste-t-elle. Avant d’être autonomiste ou indépendantiste, on est d’abord Polynésiens, des Polynésiens installés ici, des Polynésiens de souche, de cœur, tous ceux qui veulent qu’on aille dans le bon sens pour l’ensemble des personnes qui vivent en Polynésie« . Pour Sandra Lévy-Agami, le message est bien clair : il faut voter pour le changement.

Le second tour des élections législatives se déroulera samedi 18 juin en Polynésie.