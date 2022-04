Législatives : Sylviane Terooatea désignée candidate du Amuitahiraa sur la 3e circonscription

Sylviane Terooatea a été désignée par le Amuitahiraa comme candidate aux élections législatives sur la 3e circonscription. Au cours du même conseil politique, le parti de Gaston Flosse a décidé de soutenir Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle.

Unanimité mardi soir au conseil politique du Amuitahiraa pour faire de Sylviane Terooatea, ancienne tavana de Uturoa, la candidate aux législatives sur la 3e circonscription (Faa’a, Punaauia, et îles Sous-le-Vent). Son suppléant sera Martial Teroroiria, également originaire des îles Sous-le-Vent puisqu’il est de Tahaa.

C’était la dernière place à prendre après l’éviction de Tauhiti Nena, que Gaston Flosse voulait présenter sur cette 3e circonscription alors que Nena visait la première, qui englobe Papeete où il a une certaine assise. Mais Gaston Flosse, qui avait un temps caressé l’espoir d’être candidat lui-même avant d’en être empêché par la justice, avait désigné sa compagne, Pascale Haiti. Sur la seconde circonscription, c’est Jonathan Tarihaa qui défendra les couleurs du Amuitahiraa.

Face à Sylviane Terooatea, deux hommes : le député sortant Moetai Brotherson du Tavini, et Tuterai Tumahai du Tapura. La candidate orange espère qu’être une femme, et une femme des Raromata’i qui plus est, jouera en sa faveur.

La candidate met également en avant son expérience en tant que présidente, durant deux mandats, de l’Association des communes et collectivités d’outre-mer (ACCD’OM).

En attendant la recomposition de l’Assemblée nationale, le Amuitahiraa n’a pas encore abordé la question de savoir avec quel groupe siéger à Paris. Le plus urgent est d’établir le plan de campagne : « C’est vrai qu’on n’a vraiment pas beaucoup de temps puisqu’il nous reste 6 semaines, mais je vais beaucoup travailler pour réussir », dit Sylviane Terooatea

Elle confirme également que le conseil politique du Amuitahiraa s’est prononcé sur le second tour de l’élection présidentielle. « Nous l’avions déjà fait auparavant (en référence au scrutin de 2017, ndr), donc nous allons continuer sur cette lancée, même si au premier tour nous avions choisi une autre candidate, Valérie Pécresse. Mais le choix est facile, et donc notre choix s’est porté sur Marine Le Pen. »