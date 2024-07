Législatives : une participation en hausse, mais pas de mobilisation massive

Avec 38,62% des inscrits qui avait fréquenté les bureaux de vote avant 17 heures, la participation de ce deuxième tour des élections législatives anticipées est en hausse de 5 points par rapport à samedi dernier. Pour autant, elle n’atteint pas des sommets : moins d’un points de plus qu’au deuxième tour de 2022, et en retrait par rapport à 2017 et 2012, dans les deux circonscriptions n’ayant pas encore choisi leur député.

Les bureaux de vote ont fermé à 18 heures dans plusieurs communes mais restent ouverts jusqu’à 19 heures à Hitiaa, Mahina, Paea, Papara, Taiarapu-est, Rurutu, toutes les communes de Raiatea et Taha’a, et même jusqu’à 20 heures à Faa’a, Punaauia, Bora Bora, Huahine et Maupiti.

Toute la soirée électorale, les résultats et réactions, sont à suivre sur radio1.pf.