L’église mormone de Papara saccagée et volée

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’église mormone de Papara a été cambriolée et vandalisée comme le rapporte nos confrères de Polynésie la 1ère. Les voleurs sont passés par les fenêtres puis ont cassé portes et faux plafonds pour accéder aux bureaux fermés à clé. Du matériel audiovisuel et de la nourriture ont été emportés par les voleurs. L’évêque de la chapelle a découvert les lieux en arrivant dimanche matin. La gendarmerie a ouvert une enquête.