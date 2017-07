L’église protestante ma’ohi va célébrer les 500 ans de la Réforme du 28 au 31 octobre. Les trois arrondissements de Tahiti se réuniront à cette occasion aux stades Pater et de la Fautaua.

Le synode de 2015 avait pris la décision de célébrer le 500ème anniversaire de la réforme protestante en Polynésie. Une commémoration qui concerne les 95 thèses de Luther dans lesquelles avaient été dénoncées les scandales de l’église de l’époque, en jetant les bases du protestantisme. Un protestantisme arrivé en Polynésie française en 1797.

L’église protestante ma’ohi ne souhaite pas « seulement une commémoration historique » mais « jeter un regard sur l’évolution de l’église ». Des conférences liées à la réforme protestante et aux « responsabilités de chrétien » ont donc été prévues. Avaemai Rumia qui fait parti de l’UCJG (Union chrétienne des jeunes gens) explique « l’enthousiasme » des jeunes qui ont participé au comité de pilotage.

L’association UCJG de l’église s’est chargée d’organiser les quatre jours de festivités autour du thème général « Lève-toi et marche ». Du 28 au 31 octobre, les trois arrondissements de Tahiti, les côtes Est et Ouest et Papeete se réuniront notamment pour une soirée culturelle, des réflexions bibliques, un heiva et un marathon-relai. Plus de 10 000 personnes sont attendues aux stades Pater et de la Fataua.