L’élection de Miss France 2019, comment ça marche ?

Miss Tahiti 2018, Vaimalama Chaves, se présentera samedi devant toute la France pour tenter de décrocher le titre de Miss France 2019. Vu la concurrence, notre ambassadrice de beauté aura besoin du soutien de tous les Polynésiens. Comment se déroule l’élection ? Comment voter ? Où suivre le concours ? Les réponses dans cet article.

Cette année, l’élection de Miss France 2019 aura lieu au Zénith de Lille le samedi 15 décembre sur le thème « Les Miss font le show ». Avant le spectacle de samedi, le jury aura préalablement sélectionné, dans le courant de la semaine, 12 candidates parmi les 30 de départ.

Les Miss régionales se présenteront, samedi, devant la France entière et devant le jury composé de sa présidente, Line Renaud, de la chanteuse Jenifer, de Miss France 2011 Laury Thilleman, de l’humoriste Claudia Tagbo, de la danseuse étoile Alice Renavand, de la comédienne Maud Baecker et de la championne de tennis Caroline Garcia.

Après les premiers défilés, les douze candidates finalistes seront soumises à la fois aux votes des téléspectateurs -par appels ou par SMS- et du jury, afin de déterminer les cinq candidates qui pourront prétendre à la couronne de Miss France.

Comment soutenir Vaimalama ?

Et c’est là que les Polynésiens entrent massivement dans la danse pour faire basculer les votes en faveur de notre Miss, Vaimalama Chaves.

En effet, Vini et Vodafone ont mis en place un dispositif pour transférer les SMS à la plateforme de TF1. Vous pourrez donc voter par téléphone au 36 80 (118 Fcfp la minute d’appel + le prix d’un appel local) ou par SMS en envoyant le numéro de notre Miss au 72 500. (118 Fcfp + le prix d’un SMS local chez Vini et 118 Fcfp uniquement chez Vodafone).

Comment sont attribués les points ?

Si au cours de notre vie, on a assisté pas mal de fois à des élections de Miss France, on a pu toutefois se perdre un peu dans les méandres des règlements qui régissent les votes. Entre votes du public et votes du jury, on se demande lesquels sont déterminants…

En fonction du nombre de voix obtenues par SMS ou par téléphone, chacune des candidates se verra attribuer un nombre de points. Celui-ci ira d’un point pour la candidate qui aura obtenu le plus faible nombre de voix du jury, à douze points pour celle qui aura récolté le plus de suffrages. Les cinq candidates finalistes seront celles qui auront obtenu le plus grand nombre de points cumulés.

Deuxième session de vote pour les cinq finalistes

A l’issue de la désignation des cinq finalistes, les compteurs des votes des téléspectateurs seront remis à zéro et chaque téléspectateur sera invité à voter pour désigner parmi les cinq candidates restantes, celle qu’il souhaiterait voir accéder au titre de Miss France 2019.

Sans surprise, c’est celle qui remportera le plus grand nombre de voix qui se verra attribuer le titre de Miss France 2019. La deuxième sera sacrée première Dauphine, et ainsi de suite jusqu’à l’attribution de la place de 4ème Dauphine.

Où suivre l’élection ?

La chaine de télé locale, TNTV, retransmettra à partir de 10 heures, l’évènement en direct. Pour l’occasion, deux écrans géants seront également installés à la présidence pour que le public puisse suivre le parcours de notre Miss Tahiti. Pour des raisons de sécurité, il est demandé au public de se présenter au moins une heure avant le début de l’élection et d’apporter de quoi se restaurer.

Benjamin Henriet et Pascal Bastianaggi