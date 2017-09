L’élection du 2ème vice-président du Secosud devant le tribunal administratif

Le tribunal administratif a examiné mardi matin la demande d’invalidation de l’élection du 2ème vice-président du Secosud, Wilfred Tavaearii, faite par le tavana de Papeari, Alain Sangue, et le haut-commissariat. Une demande soutenue par le rapporteur public qui a estimé que l’élection était « entachée d’irrégularité ».

Le Secosud fait encore parler de lui. Cette fois-ci, il s’agit de l’élection de son 2ème vice-président réalisée le 12 juillet dernier. Deux candidats s’étaient présentés à ce poste, le tavana de Papeari, Alain Sangue, et le tavana de Taiarapu-Ouest, Wilfred Tavaearii. Tous deux membres du Secosud. Wilfred Tavaearii avait été élu après trois tours de scrutin au bénéfice de l’âge. C’est ce que conteste aujourd’hui le candidat malheureux, Alain Sangue. Le tavana de Papeari demande au tribunal administratif de « rectifier les votes du premier tour du scrutin de l’élection du 2ème vice-président du Secosud en fixant à 4 le nombre de suffrages pour atteindre la majorité absolue ». Le haut-commissaire a également demandé « l’invalidation de l’élection de Wilfred Tavaearii » par le tribunal administratif. Des demandes soutenues par le rapporteur public qui estime que puisque le nombre de votants étaient de huit, plus deux bulletins blancs, alors la majorité absolue devait être fixée à 4. Un calcul fait en s’appuyant sur le mode de scrutin opéré lors de l’élection d’un maire, « applicable au Secosud » a expliqué le rapporteur public. Hors lors du premier tour, Alain Sangue avait obtenu 4 voix contre 2 pour Wilfred Tavaearii. Le tavana de Papearii aurait donc du être élu dès le premier tour. Pour le rapporteur public « l’opération électorale est entachée d’irrégularité ». Il a demandé mardi matin que le tribunal « procède à la rectification et prononce Alain Sangue au poste de 2ème vice-président ».

Le tribunal administratif rendra sa décision lundi 25 septembre.