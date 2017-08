L’électricité du fenua parmi les moins chères du Pacifique pour les particuliers

Le dernier rapport publié par l’agence Pacific Power Association vient tordre le cou à une idée reçue assez répandue au fenua, en plaçant les tarifs de l’électricité en Polynésie française parmi les moins chères du Pacifique pour les particuliers.

L’attribution du marché du Sécosud l’a encore prouvé en début d’année, le sujet des tarifs de l’électricité est extrêmement sensible en Polynésie française. Parfois taxée d’être l’électricité « la plus chère au monde », l’électricité distribuée au fenua vient pourtant d’être placée parmi les moins chères du Pacifique pour les consommateurs particuliers, dans un rapport de la Pacific Power Association, une agence du Conseil régional des organisations du Pacifique. Le rapport, daté de juin dernier et publié il y a quelques semaines, porte sur les « services publics énergétiques du Pacifique » pour l’année fiscale 2015, soit après la première baisse de l’électricité de 4% en Polynésie française en 2015, mais avant la baisses de 5,3% en 2016.

L’électricité moins chère pour les particuliers, plus chère pour les professionnels

Parmi toutes les données comparées par l’agence figurent surtout les tarifs de l’électricité pratiqués dans vingt territoires du Pacifique. Pour les tous petits consommateurs à 60 kW/mois, la Polynésie (EDT sur le graphique) se classe sixième sur vingt.

Pour les tarifs à 200 kW/mois, qui constituent la majorité des abonnés du fenua, l’électricité distribuée en Polynésie est la deuxième moins chère du Pacifique à 5 613 Fcfp/mois. Le champion toutes catégories reste Fidji (FEA) à 2 651 Fcfp/mois, quand l’électricité la plus chère est vendue aux îles Salomon (SIEA) à 16 199 Fcfp/mois. La Nouvelle Calédonie (EEC) se classe dixième à 7 066 Fcfp/mois, alors que la moyenne du Pacifique est de 8 089 Fcfp/mois.

La comparaison entre la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie est assez intéressante, puisque la tendance s’inverse pour les tarifs de l’électricité chez les professionnels. En effet, l’électricité est plus chère au fenua pour les professionnels qui consomment 1 000 kW/mois. La Polynésie française se classe alors 15ème à 52 000 Fcfp/mois, alors que la Nouvelle Calédonie fournit l’électricité la moins chère du Pacifique aux professionnels à 15 300 Fcfp/mois. La moyenne du Pacifique est à 45 560 Fcfp/mois.

Contacté, EDT n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet, expliquant préparer une communication sur ce rapport dans les jours à venir.