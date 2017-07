En 2016, Moerani Frébault, le fils de l’élue Joëlle Frébault, avait défrayé la chronique lors de son recrutement sans concours par le Pays sur un poste de catégorie A, juste après le ralliement de sa mère à la majorité RMA à l’assemblée. Un CDD « très provisoire » s’était défendu l’intéressé à l’époque, qui vient pourtant d’être reconduit par le Pays.

Moerani Frébault a été reconduit au poste de secrétaire général de la circonscription des îles Marquises, par un arrêté du président du Pays pris en avril dernier et publié mardi au JOPF. Début 2016, le recrutement du jeune homme était très mal passé aux Marquises. Il s’agissait d’une embauche sans concours sur un poste de catégorie A, intervenue un mois après le changement de bord politique de la représentante marquisienne Joëlle Frébault. Bascule politique de l’UPLD vers le RMA pour offrir la majorité absolue au groupe d’Edouard Fritch à l’assemblée.

Interrogé à l’époque par Radio 1, Moerani Frébault s’était défendu de toute embauche politique en affirmant : « C’est très provisoire, c’est uniquement pour 12 mois. C’est un CDD et j’attends les concours qui arrivent l’année prochaine pour essayer d’être titulaire ». Le provisoire va donc durer plus longtemps que prévu. Contacté mercredi, Moerani Frébault confirme que son CDD a été renouvelé et qu’il est toujours dans l’attente d’un concours.