L’emploi progresse en mai

Selon les derniers chiffres diffusés vendredi par l’Institut de la statistique en Polynésie (ISPF), l’emploi salarié repart légèrement à la hausse en mai à +0,6%.

En repli depuis le dernier trimestre 2016, l’emploi est reparti à la hausse au mois de mai dernier, selon l’ISPF. Une progression de +0,6% dans l’ensemble des secteurs, principalement marquée dans les services (+1,4%), l’industrie (+1,3%) et le commerce (+0,8%). En revanche, les chiffres de l’emploi stagnent dans l’hôtellerie-restauration et chutent dans la construction (-2,5%). Sur un an, l’emploi progresse de +2,8%.