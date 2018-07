L’emploi salarié gagne +0,5% en mai

Sur une pente ascendante depuis 2014, les chiffres de l’emploi salarié marchand progressent de +0,5% au mois de mai.

Les derniers chiffres du mois de mai 2018 de l’Institut de la statistique (ISPF) confirment la bonne forme de l’emploi salarié marchand en Polynésie. L’emploi est en hausse de +0,5%. Il progresse dans l’industrie (+0,8%), l’hôtellerie-restauration (+0,9%) et les services marchands (+1,1%). Il est stable dans le commerce (+0,1%) et diminue dans la construction (-0,9%). Sur un an, l’indice de l’emploi augmente de +2,9%, en progression constante depuis 2014.