L’enquête sur le mariage de Tearii Alpha toujours en cours, selon le procureur

Un mois et demi après les faits, l’enquête sur de possibles « mise en danger de la vie d’autrui et infractions aux règles sanitaires liées à la pandémie » est toujours menée par la brigade de recherche de Faa’a.

Le Procureur de la République Hervé Leroy, qui prenait la parole ce mardi après-midi pour la deuxième fois en deux jours sur l’affaire Théron, a terminé son intervention avec, enfin, une déclaration sur la procédure en cours suite au mariage de Tearii Alpha à Papeari le 5 août dernier.

Ces faits « font l’objet d’une enquête préliminaire des chefs de mise en danger de la vie d’autrui et infractions aux règles sanitaires liées à la pandémie », a-t-il déclaré. Enquête confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Faa’a, et qui avance à un rythme que certains trouvent peu soutenu. C’est que « le procureur de la République a pris quelques congés », a expliqué Hervé Leroy en parlant de lui à la troisième personne, et qu’il a donné ses instructions à la gendarmerie à son retour.