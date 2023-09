Léon Tehaurai devient meilleur apprenti de France

Déjà récompensé par la médaille d’or régionale, le jeune Léon Tehaurai, élève en bac pro cuisine au lycée Ihi-Tea no Vavau de Bora Bora, a décroché à Paris la médaille d’or du concours national, dans la catégorie « cuisine froide ». Il devient l’un des prestigieux « meilleurs apprentis de France », et conserve ainsi pour la Polynésie la médaille d’or remportée l’an dernier par Juliano Hiriga.

C’est une récompense de prestige qui encourage les jeunes talents dans différentes spécialités artisanales et ouvrières. Et cette année, un Polynésien figure parmi les lauréats de la médaille d’or nationale.

Il s’agit d’une jeune de Bora-Bora, Léon Tehaurai, qui après avoir remporté le concours régional en mai, a conquis le titre de meilleur apprenti de France, ce vendredi dans un lycée du XVIIe arrondissement de Paris. Elève en bac pro cuisine dans le lycée de son ile, Léon Tehaurai s’est illustré dans la catégorie « cuisine froide ». Sélections régionales comprises, près de 160 jeunes participaient au concours dans cette catégorie. Pour l’occasion, le Polynésien était accompagné de son professeur Joël Paschal.

« Nous sommes tous très fiers de ton parcours et de ta réussite, un grand merci aussi à tes professeurs qui t’ont accompagné et formé ces derniers mois », salue le Lycée polyvalent de Bora Bora. Pour le campus des métiers et des qualifications hôtellerie-restauration du Pacifique, il s’agit là d’un « magnifique exemple de réussite pour nos jeunes des îles ».

Léon Tehaurai succède ainsi à Juliano Hiriga, lauréat de la médaille d’or nationale 2022 dans la même catégorie, et Kylie Teivao, médaille d’or nationale 2022 en arts de la table.