Le navire de James Cook aurait été retrouvé

Une équipe de chercheurs australiens a annoncé avoir retrouvé, aux États-Unis, l’épave de l‘Endeavour. C’est avec ce navire que le Capitaine James Cook a effectué son premier tour du monde et avait débarqué à Tahiti, baie de Matavai, voilà 252 ans. Coulé au large de Rhode Island, il était introuvable depuis 1778. Les Américains eux, se montrent pour l’instant sceptiques sur cette découverte.

C’est un des graals de l’archéologie sous-marine que le Musée national maritime d’Australie a annoncé avoir localisé cette nuit. Une de ses équipes aurait accumulé assez de preuves pour identifier formellement l’épave du HMS Endeavour, mythique bateau du navigateur anglais James Cook. Ce n’est pourtant pas dans les eaux de l’île continent qu’ont eu lieu les fouilles mais sur la côte Est américaine. C’est en effet près de Newport, dans l’état de Rhode Island, que de ce trois mâts à voiles carrés, qui avait été renommée Lord Sandwich en fin de carrière, avait été sabordé, en 1778, en pleine guerre d’indépendance des États-Unis. Depuis, l’épave, perdue dans la vase au milieu de nombreux autres débris de cette époque mouvementée, restait introuvable malgré les efforts de plusieurs générations d’archéologues sous-marins.

Certitudes australiennes, doutes américains

« Depuis 1999, nous enquêtons sur plusieurs épaves du XVIIIe siècle dans une zone de 3,7 km2 où nous pensons que l’Endeavour a coulé », a expliqué Kevin Sumption, directeur du Musée maritime national australien, lors d’une conférence de presse. Une épave a finalement retenu l’attention des spécialistes : « Sur la base des archives et des preuves archéologiques, je suis convaincu qu’il s’agit de l’Endeavour ». Une certitude qui n’est pas partagée par le Rhode Island Marine Archaeology Project, avec qui travaille normalement le musée. Dans un communiqué, la directrice exécutive du projet a estimé que cette annonce était prématurée, constituait une « rupture de contrat » de la part du musée, et a ajouté que « les conclusions seront fondées sur un processus scientifique approprié et non sur les émotions ou la politique australiennes« . Ce qui n’a pas empêché l’équipe australienne de confirmer son annonce et de préciser que leur collègue américaine avait « le droit d’avoir sa propre opinion sur la vaste quantité de preuves accumulées ».

Un navire qui a marqué le fenua

Très important dans l’histoire de l’Australie, où l’héritage de James Cook est le sujet de polémiques régulières, L’Endeavour a aussi marqué l’histoire de Tahiti. C’est à son bord que le capitaine anglais a effectué son premier tour du monde, et notamment débarqué à Tahiti entre avril et juillet 1769. Pour les scientifiques à bord du navire, qui avait mouillé en baie de Matavai, à Mahina, il s’agissait alors d’observer une très rare éclipse provoquée par le passage de Vénus entre la Terre et le Soleil. Une observation réalisée depuis la pointe Te Fauroa où l’équipage construisit un fortin aujourd’hui disparu. Le nom de la pointe Vénus, lui est resté. Le capitaine britannique en avait profité pour cartographier les îles de la Société, nom qu’il aurait attribué en l’honneur de la Royal Society qui l’avait missionné. Lors de son départ, un autre navigateur chevronné avait embarqué à bord de l’Endeavour : Tupaia alors accompagné d’un jeune page, Taaita. Les deux Polynésiens mourront à bord, probablement du scorbut, du palu ou de la fièvre typhoïde, plus d’un an plus tard, à Batavia, après avoir servi de guides et d’interprètes pour l’équipage britannique, notamment en terres Maori.