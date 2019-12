Les 100 millions de My Million pour une gagnante de la presqu’île

La Pacifique des Jeux indique dans un communiqué que la gagnante de My Million lors du tirage du 22 octobre s’est manifestée et a donc pu empocher son gain de 100 millions de Fcfp. C’est la deuxième gagnante de la sorte en 2019, la cinquième de l’histoire depuis le lancement du jeu en 2014.

Le hasard a souri à la presqu’île le 22 octobre dernier. Une mère de famille d’une quarantaine d’années a vu son code My Million tiré au sort et a donc remporté la somme de 100 millions Fcfp. La gagnante aura mis du temps à se manifester mais était encore dans les temps, le règlement accordant un délai de 60 jours aux gagnants pour de faire connaître. La mère de famille et son mari ont vérifié leur ticket gagnant sur Internet, suite à la diffusion d’articles de presse indiquant qu’un gagnant My Million était recherché. Ils ont déclaré à la Pacifique des Jeux vouloir « en priorité rembourser leurs prêts et faire plaisir à leurs enfants ».