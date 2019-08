Les 3 cascades fermées toute la semaine prochaine

Le service du Tourisme informe que le site des 3 cascades sera fermé du 26 au 30 août prochain.

Avis aux tourismes et amateurs de promenade en nature, le service du Tourisme informe de la fermeture temporaire du site des 3 cascades à Hitiaa O Te Ra. En effet, la passerelle enjambant la rivière nécessite des travaux de réhabilitation et de sécurisation, avec notamment le ponçage et le traitement par lasure des marches. Ainsi le site sera fermé du 26 au 30 août. La réouverture au public est prévue le samedi 31 août.