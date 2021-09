Les acrobaties de Gaston Flosse sur la vaccination

Invité ce matin de l’émission Benny soit-il sur Radio1, le président du Tahoera’a a expliqué qu’il était fermement opposé à l’obligation vaccinale. Il y a 15 jours pourtant, et avant la grande mobilisation anti-obligation devant la présidence, le Vieux lion assurait qu’il avait menacé d’expulsion du parti tous les élus qui ne voteraient pas la loi.

« Je suis contre la vaccination obligatoire, il n’en est pas question ». Ce matin, Gaston Flosse s’est montré très clair sur sa position face à l’obligation vaccinale. « Il faut que ça soit libre : celui qui veut se faire vacciner va se faire vacciner » a-t-il insisté dans le fauteuil de l’émission Benny soit-il sur Radio1. Une position étonnante quand on sait que, voilà 15 jours, le même Gaston Flosse s’était félicité dans une de ses conférences de presse désormais très régulières, que les élus orange aient voté à l’unisson la loi sur l’obligation vaccinale. « Le groupe l’a votée à l’unanimité, et je leur ai fait savoir que ceux qui ne voteraient pas cette obligation, je les foutrais dehors du Tahoera’a », avait-il même expliqué. Mais le diable est dans les détails : il précisait alors que s’il était pour cette obligation vaccinale « pour les soignants » et « les personnes en contact avec le public », ceux qui, avec les carnets rouges, sont visés par la loi actuelle, donc, il n’était pas convaincu par une obligation plus générale comme celle qu’a voté, par exemple, la Nouvelle-Calédonie. Opposition qu’il met aujourd’hui en avant, sans s’embarrasser de nuances. Il faut dire qu’entre les deux prises de parole, 2 500 personnes ont manifesté leur opposition à la loi devant la présidence, le weekend dernier, puis quelques centaines, hier et aujourd’hui.

Le Vieux lion le sait : la vaccination, si elle recommandée par toutes les institutions médicales et sanitaires, et qu’elle a déjà convaincu près de 65% des plus de 12 ans au fenua, reste un sujet politiquement difficile. Et Gaston Flosse, déjà en vue des élections législatives de 2022 et des territoriales de 2023, a jusqu’à présent su louvoyer sur la question. Lui-même bénéficiaire d’une première dose dès le mois avril, lors d’une séance de vaccination au siège du parti, l’ancien président a reçu une seconde dose de Pfizer et se dit aujourd’hui prêt à « aller faire la troisième dose dès qu’il faudra le faire ». Mais devant le risque de division de l’électorat, le président du Tahoera’a n’a jamais réellement appelé ses sympathisants à faire de même… Ce qui ne l’avait pas empêché de dénoncer vertement, le 7 septembre, « l’incapacité » des autorités à « convaincre » sur la vaccination et à organiser une campagne suffisamment massive pour protéger tout le pays.

De l’envie d’écrire ses mémoires, à ses ambitions électives toujours intactes malgré ses 90 ans, en passant par la dette nucléaire, ses propositions contre la crise sanitaire ou économique, et ses rapports à Édouard Fritch, sur qui il a « misé pendant 40 ans », et qui « refuse aujourd’hui de lui parler »… Retrouvez toute l’intervention de Gaston Flosse dans l’émission Benny Soit-il ce matin en podcast et en vidéo.