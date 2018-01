Les agresseurs de Sandy Ellacott jugés en février

Les trois personnes impliquées dans l’agression mortelle de Sandy Ellacott, survenue à Bora Bora en septembre 2015, vont être jugées par la cour d’assises de Papeete du 6 au 9 février prochain. L’agresseur principal encourt 30 ans de réclusion criminelle pour « meurtre ».

Du 6 au 9 février prochain, les jurés de la première session d’assises de l’année à Papeete devront juger une affaire qui avait bouleversé la Polynésie en septembre 2015. A l’époque, Sandy Ellacott -le fils de l’ancien président de la Fédération d’entraide polynésienne de sauvetage en mer, Stanley Ellacott- était décédé à l’hôpital de Taaone après avoir été victime d’une violente agression à Bora Bora. L’affaire avait fait descendre près de 4 000 personnes dans la rue pour protester contre la violence.

A l’époque, deux suspects avaient été arrêtés. Le principal agresseur, Henri Tehaurai, âgé de 23 ans au moment des faits, avait poursuivi et percuté le 4×4 de Sandy pour le passer à tabac. Le jeune homme avait tenté de rouler sur Sandy avant de s’enfuir avec le véhicule de sa victime. Il avait été mis en examen pour « meurtre » et placé en détention provisoire. Un deuxième suspect, Vetearii Tauira, âgé de 21 ans, avait été mis en examen pour « violences aggravées » et « non assistance à personne en danger » mais laissé libre sous contrôle judiciaire. Ils seront trois à être jugés début février. Une troisième personne présente le soir de l’agression, Heilani Achille, est poursuivie pour « non assistance à personne en danger ».

Henri Tehaurai encourt 30 ans de réclusion criminelle pour « meurtre ».