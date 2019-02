Les Aito Taure’a connaissent leurs adversaires au mondial

Le tirage au sort de la coupe du monde de football des moins de 20 ans a eu lieu dimanche à Gdynia en Pologne. Les U-20 de Tahiti sont dans le groupe A du pays hôte, la Pologne, de la Colombie et du Sénégal pour cette compétition qui débute le 23 mai prochain.

