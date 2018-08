Les Aito Taure’a se qualifient pour les demi-finales

Au terme d’un match plutôt calme, les Aito Taure’a se sont imposés 2 buts à 0 face à l’équipe tongienne, s’assurant ainsi une place en demi-finales du tournoi des nations de l’Océanie.

Samedi après-midi, les Aito Taure’a ont joué leur dernier match de poule du tournoi des nations de l’Océanie. Tahiti s’est imposée face à Tonga après un match plutôt calme en premier mi-temps, et de nombreuses occasions non concrétisées. Le score a été ouvert juste avant la pause à la 45e par Rainui Nordman. Puis Tahiti s’est assurée une place en demi-finale grâce au deuxième but inscrit à la 51e par Kavai’ei Morgant.

Tahiti rejoint donc la Nouvelle-Zélande, qui s’était qualifiée plus tôt dans la journée en s’imposant 4-0 face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en demi-finales.