Les Aito Taure’a s’incline face à la Nouvelle-Zélande

L’équipe U19 de Tahiti s’est inclinée 2 buts à 1 dimanche soir lors de leur premier match du tournoi des nations de l’Océanie. Les Aito Taure’a doivent maintenant impérativement gagner leur prochain match contre la Papouasie Nouvelle-Guinée.

Dimanche soir, les Aito Taure’a jouaient leur premier match du tournoi U 19 des nations de l’Océanie. L’équipe tahitienne était opposée au favori de la compétition, la Nouvelle-Zélande. Pas de quoi impressionner les jeunes joueurs locaux qui ont tenus tête aux néo-zélandais durant toute la première période. C’est lors de la deuxième mi-temps que la Nouvelle-Zélande a pris l’avantage à la faveur d’une faute, le joueur Max Mata marque le premier but à la 54e. Le deuxième but est inscrit à la 61e sur un corner. Tahiti reprend espoir quatre minutes plus tard avec le but de Eddy Kaspard. Mais le match va se conclure sur un score de 2 à 1 pour la Nouvelle-Zélande.

L’objectif maintenant pour les Aito Taure’a est de remporter leur match mercredi contre la Papouasie Nouvelle-Guinée, qui s’est imposée dimanche après-midi 4-0 contre Tonga.

Les Aito Taure’a visent une place en finale afin d’être sélectionnés pour la coupe du monde U20 en mai 2019.