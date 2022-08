Les All Blacks battent l’Afrique du Sud et mettent fin à leur série noire

Après cinq défaites en six matchs – du jamais vu pour le XV de la Fougère – l’équipe de rugby néozélandaise a rassuré ses supporters ce samedi en l’emportant en Afrique du Sud 35 à 23 pour leur deuxième match du Rugby Championship, qui oppose les nations de l’hémisphère Sud.

Un grand ouf de soulagement. C’est ce qu’ont poussé bon nombre de supporters des All Blacks ce samedi après que leur équipe a enfin relevé la tête en compétition. Car les Néozélandais, plutôt habitués à une place de dominateur sur la planète rugby, connaissent depuis plusieurs mois une profonde phase de doute. En 5 matchs depuis octobre, les homme de Ian Foster, dont beaucoup demandent la tête en tant que sélectionneur, en ont en perdu 4, dont les trois derniers depuis mois le juillet. Il s’agissait de deux rencontres amicales contre l’Irlande, puis le match d’ouverture du Rugby Championship, héritier du tri-Nation et qui voit se rencontrer les grandes équipes de l’hémisphère Sud. Il faut retourner plus de 20 ans en arrière pour trouver une telle série de contre-performance pour le XV de la Fougère.

Ce deuxième round, toujours en Afrique du Sud, et toujours contre les Springboks, était donc l’occasion de se relancer, au Ellis Park de Johannesburg, qui plus est. C’est chose faite, même si le confort du début de rencontre (pénalité de Richie Mo’unga, essai du capitaine Sam Cane, pénalité de Samisoni Taukei’aho) a vite été chamboulé par des sudafricains entreprenants et parfois plus adroits que leurs adversaires kiwis. Il aura fallu attendre les 10 dernières minutes pour voir David Havili et Scotte Barrett remettre leur équipe en selle avec deux essais qui offrent, au final, un large avantage aux points aux All Blacks. 35 à 23. Le Rugby Championship n’est pas terminé. Jusqu’à fin septembre, les Néozélandais, tenant du titre du Sud, ont encore deux matchs contre l’Argentine et deux contre l’Australie. Il faudra au moins ça pour se rassurer à un an de la Coupe du monde. La Nouvelle-Zélande pointe en ce moment à une décevante 5e place des nations du classement du World Rugby. La France, pays hôte en 2023, est toujours en tête.