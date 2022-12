Les All Blacks embarrassés par leur sponsor condamné

Le juteux contrat de sponsoring entre les All Blacks et l’entreprise française de construction Altrad est remis en question après la condamnation du milliardaire Mohed Altrad à 18 mois de prison avec sursis dans l’affaire de corruption impliquant l’équipe de France de rugby et Bernard Laporte.

Mohed Altrad a été reconnu coupable de corruption, ce mardi, dans l’obtention du contrat de sponsoring de l’équipe de France de rugby, une affaire qui vaut également une condamnation à deux ans de prison avec sursis à Bernard Laporte, président de la Fédération nationale et vice-président de la fédération internationale World Rugby. La question du maintien de Altrad sur les maillots des Français se pose.

Les All Blacks (hommes) et les Black Ferns (femmes) aussi arborent le nom de Altrad sur leurs maillots depuis août 2022. Le contrat sur 6 ans représenterait 8,7 milliards de Fcfp pour la fédération kiwi. Cette dernière explique dans un communiqué qu’elle est « en discussion sur ce sujet depuis quelque temps déjà » avec Altrad, et qu’elle demande une réunion « immédiate » avec l’entreprise.

Par ailleurs le comité exécutif de World Rugby s’est réuni ce mercredi (mardi à Tahiti) et a publié un communiqué ensuite : « World Rugby prend note de la décision du vice-président Bernard Laporte de s’auto-suspendre suite à sa condamnation par un tribunal français, en attendant une procédure en appel. Tout en reconnaissant cette suspension, et de droit de faire appel, étant donné la nature sérieuse des faits le comité exécutif de World Rugby a confié l’examen de cette affaire à un expert indépendant en matière d’éthique. »