Les All In One en route pour Phoenix

Les All in one s’envoleront le 3 août direction Phoenix, en Arizona, pour leur deuxième participation au championnat du monde de hip hop. Si l’année dernière, ils représentaient la France, cette année, c’est avec les couleurs du fenua qu’ils espèrent briller.

Pour la deuxième année consécutive, le groupe de danse All in one vont concourir aux championnats du monde de hip hop aux Etats-Unis. L’année dernière, les danseurs avaient représenté la France après avoir remporté les sélections. Mais participer aux sélections européennes en France comme ils l’avaient fait l’année dernière représentait trop de frais pour les All in one. Du coup, ils ont changé leur fusil d’épaule en participant aux sélections du Pacifique qui se tenaient en Nouvelle-Zélande, en avril, d’où ils sont sortis vainqueurs. Avec cette victoire, c’est sous les couleurs du fenua qu’ils participeront donc au championnat du monde de hip hop à Phoenix.

Autant dire que la pression est beaucoup plus forte pour les All In One, comme nous le confie le chorégraphe et responsable du groupe, Manava Akau.

L’an dernier, les All in one avaient échoué aux portes des demi-finales. Ils savent ce qui les attend au niveau de leurs concurrents. Et cela ne fait qu’augmenter le poids qu’ils ont sur les épaules.

Les All In One s’envoleront le 3 août pour Phoenix, pour un premier passage le 8 août, s’ils se qualifient ils se produiront le 9 août lors des demi-finales et, espérons le, le 11 pour la finale. En tous les cas ils s’en donnent les moyens et ne ménagent ni leur peine ni leurs abdos.

Tous les jours, trois à quatre heures par jour d’exercices physiques et de danse, tel est le rythme auquel s’astreignent ces stakhanovistes du hip hop. Au niveau chorégraphie, quelques changements ont été apportés par rapport à l’année dernière. « Du jamais vu » selon Manava.

Agés de 18 à 25 ans, les All In One concourent en catégorie adulte, et seront cinq à se produire sur scène tandis que deux remplaçants se tiendront prêts en cas de blessure. Ce qui leur était arrivé l’an dernier. L’objectif cette année est de finir dans le top 20. Du moins c’est ce qu’espère Manava, au regard de la chorégraphie « qui est beaucoup plus hip hop et plus maîtrisée que l’année dernière. »

Dès l’aventure de Phoenix terminée, ils ne rentreront pas pour autant à Tahiti. D’Arizona, ils s’envoleront pour la métropole pour passer le 25 août des auditions pour participer à l’émission, « La France a un incroyable talent ». Un calendrier bien chargé pour ces jeunes hommes qui ont décidé de tout donner pour leur passion.