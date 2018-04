Les appareils de Tahiti Nui Helicopters sont arrivés

Comme prévu, les deux premiers appareils de la compagnie Tahiti Nui Helicopters sont arrivés jeudi matin par la mer à Tahiti.

La page Facebook Rare Tahitian Air/Port views a rapporté jeudi matin l’arrivée de l’Ecureil et du EC 135 immatriculés F-GXPE et F-GVYM au port de Papeete à bord du roulier Tamesis. Il s’agit des deux premiers appareils de la nouvelle compagnie Tahiti Nui Helicopters, détenue à 50 % par Air Tahiti Nui et à 50% par le groupe franco-suisse HBG. Les deux appareils doivent rejoindre leur base située à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Deux autres appareils seront basés à Bora Bora.

Pour rappel, Tahiti Nui Helicopters fera du transport de passagers notamment dans le cadre touristique. L’activité reprend donc un an après le départ de Tahiti Helicopter.