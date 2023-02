Les artistes du Magic Circus of Samoa sont là

Voltigeuses népalaises, acrobates éthiopiens, équilibristes cubains et autres clowns, magiciens ou jongleurs du Pacifique ou d’Amérique du Sud… La trentaine d’artistes du Magic Circus of Samoa a débarqué hier soir à Tahiti – Faa’a. Une fois monté leur chapiteau, climatisé pour la première fois, ils offriront deux mois d’un spectacle « tout nouveau » et « plein de surprises » à Outumaoro.

Ils sont arrivés avec le sourire, hier soir à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Trois ans après leur dernier passage au fenua, les artistes du « Fabuleux cirque de Samoa », s’apprêtent à remonter leur chapiteau sur le plateau de Outumaoro. Les conteneurs de trapèzes, rolla bolla, cerceaux, le matériel des jongleurs, des funambules ou du cracheur de feu arriveront au port d’ici quelques jours. Et la date exacte du début des festivités reste donc encore à préciser. « Mais ce sera vers le 25 février » promet Tupa’i Bruno, le Monsieur Loyal du spectacle.

Le patron de ce cirque international, qui ne cesse d’être demandé dans les îles du Pacifique ou de l’océan Indien, avait fait affréter un vol spécial depuis Apia pour emmener sa troupe vers Tahiti. S’il aime revenir au fenua, ce n’est pas que pour « les bons steak frites des roulottes « , ou pour le public polynésien, « le meilleur du monde », mais parce qu’il « retrouve à chaque fois des amis ici » :

À ses côtés des voltigeuses népalaises, des équilibristes cubains, des acrobates et contorsionnistes éthiopiens, et bien d’autres clowns, magiciens ou jongleurs venus d’Océanie ou d’Amérique du Sud… Tupa’i Bruno Loyal tient aussi à présenter son nouveau collaborateur, le Colombien Edward Nino, sacré en 2020, du haut de ses 70cm, « homme le plus petit du monde » par le Guinness Book des records. « On a beaucoup beaucoup de surprises », reprend le patron du cirque qui promet du rire, de l’émotion et des sensations dans ce spectacle « entièrement nouveau ».

Le chapiteau – climatisé, pour la première fois – devrait rester jusqu’à la fin avril à Outumaoro, avec des représentations jusqu’à 6 fois par semaine. Les billets, eux, ne sont pas encore en vente, mais le seront très prochainement sur ticketpacific.pf. Bientôt plus d’information à suivre sur Radio1 et Tiare FM.