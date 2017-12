Les assureurs s’attaquent à l’alcool au volant

Le comité des entreprises d’assurances de Polynésie (Cosoda) a lancé lundi une campagne de prévention sur l’alcool au volant. Un message clair « T’as bu ? Tabou ! Au volant l’alcool tue » à quelques jours des fêtes de fin d’année.

Le Cosoda a lancé une campagne de prévention sur l’alcool au volant et en deux-roues. Deux affiches aux messages très clair : « T’as bu ? Tabou ! Au volant l’alcool tue » et « T’as bu ? Tabou ! En 2 roues l’alcool tue » suivi d’un « Tous responsables » devant des photos d’une voiture et d’une moto accidentées sur les routes de Polynésie.

Le Cosoda explique « l’alcool au volant représente un tiers des accidents au fenua, d’où l’importance de responsabiliser un maximum de conducteurs à l’approche des fêtes de fin d’année ». En cas d’accident sous l’emprise de l’alcool, les victimes seront indemnisées par l’assurance du responsable. Mais les dommages matériels ou corporels du responsable peuvent être soumis à condition dans le cas d’une consommation excessive d’alcool.