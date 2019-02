Promouvoir le livre et la lecture et aider les nouveaux auteurs et illustrateurs, ce sont les objectifs de la toute nouvelle association « Tāparau » créée le mois dernier par des grandes plumes telles que Patrick Chastel, Tumata Robinson ou encore Jean-Marc Regnault et Teiki Huukena.

Ils sont dix membres fondateurs, certains auteurs, d’autres illustrateurs et d’autres compositeurs de thèmes pour le Heiva, à s’être réunis autour de l’association « Tāparau ». Parmi eux, des noms déjà bien connus du paysage littéraire local : Patrick Chastel auteur de plusieurs ouvrages sur les mythes et légendes polynésiennes, la chorégraphe et auteur Tumata Robinson, l’historien et auteur Jean-Marc Regnault, le tatoueur et auteur d’un dictionnaire sur le tatouage Teiki Huukena, ou encore l’illustratrice Christine Fabre… Preuve de la nécessité d’une telle structure, quelques semaines à peine après sa création, l’association Tāparau est déjà passée de 10 à 32 membres.

Première étape, le président de l’association, Patrick Chastel, entend promouvoir le livre et la lecture en organisant des salons spécialisés et des ateliers d’écritures auprès de différents publics.

Deuxième et principale mission dont l’association s’est investie : aider et guider les jeunes auteurs et illustrateurs. Il s’agit donc de relire leurs manuscrits, de les orienter vers un éditeur ou de les conseiller sur la mise en page. En quelques mots : « faire en sorte que le support ait toutes les chances d’être accepté », explique Patrick Chastel.

Un coaching qui a déjà porté ses fruits puisqu’un premier polar d’une jeune membre de l’association sera publié à la fin du mois d’avril. La jeune auteure, Hong-My Phong, dit avoir trouvé un soutien précieux auprès de ses pairs.

Le jeune illustrateur, Vahaheinui, vient lui aussi de rejoindre l’association. Et pour le jeune homme, Tāparau est un moyen de se faire connaitre auprès des professionnels quand on ne dispose pas des contacts.