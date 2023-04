Les bons chiffres de la fréquentation hôtelière de février

Selon l’Institut de la statistique de Polynésie française, les chiffres de la fréquentation hôtelière du mois de février confirme la bonne santé du tourisme, en dépassant ceux de 2019, année de référence pré-Covid. La proportion de touristes nord-américains et métropolitains et résidents augmente aux dépens des visiteurs asiatiques et européens, et le revenu moyen par chambre est lui aussi en augmentation.

En revanche, la provenance de nos touristes est moins diversifiée : moins de visiteurs asiatiques et européens hors France, et plus de nord-américains, de métropolitains et de résidents, qui représentent désormais 80% de la clientèle.

Enfin, le coefficient de remplissage des chambres d’hôtels remonte pour s’établir à 65,4%, et le revenu moyen par chambre louée, qui a augmenté de 41% depuis février 2019, bat tous les records enregistrés pour un mois de février en passant la barre des 50 000 Fcfp. En cumul depuis le début de l’année, le CMR est de 61,7 %, soit une hausse de 20 points sur un an et de 7 points par rapport à la même période de 2019.

