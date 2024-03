Les bourses d’études Australia Awards sont de retour

Les bourses Australia Awards, destinées aux étudiants de deuxième cycle, font leur retour en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cinq étudiants de niveau Bac+3 auront ainsi la possibilité de poursuivre leur cursus en Australie, tous frais payés. Les candidatures en ligne sont ouvertes jusqu’au 30 avril prochain.

Ces bourses qualifiées de « prestigieuses » par le consulat d’Australie à Papeete, sont décernées par le gouvernement australien « à la prochaine génération de leaders mondiaux ». Cinq boursiers issus des deux territoires seront choisis chaque année, pour poursuivre leurs études au niveau « postgraduate », c’est-à-dire après l’obtention d’une licence ou d’un diplôme de niveau Bac+3.

Ces bourses concernent des domaines d’étude variés : gestion de l’environnement et des ressources naturelles, sciences de l’ingénieur ; énergies renouvelables, transition énergétiques, économie digitale, études maritimes et sciences marines, sciences de l’agriculture et de l’agroalimentaire, tourisme et sciences sociales.

En 2024, le gouvernement australien a accordé 989 bourses Australia Awards à des étudiants de 55 pays, un investissement de 250 millions de dollars australiens (18 milliards de Fcfp).

Pour les lauréats de ces bourses, les frais de scolarité, les dépenses de la vie quotidienne et une indemnité de voyage seront couverts. Ils doivent s’engager par contrat à respecter les conditions de leur bourse, « notamment le fait de quitter l’Australie à la fin de leurs études, et ainsi de contribuer au développement de leur pays ou territoire d’origine ».

Les informations sur les critères d’éligibilité – une bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit est l’un des premiers – et les étapes à suivre pour demander ces bourses sont à retrouver sur https://www.dfat.gov.au/people-to-people/australia-awards/participating-countries

Les candidatures en ligne sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2024.