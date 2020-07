Les braises ardentes du umu ti ont fait sensation au Mahana Park

La marche sur le feu s’est déroulée vendredi soir au Mahana Park. Organisée par le tahua Raymond Teriierooiterai Graffe, cette cérémonie authentique précède le Heiva depuis plus de 60 ans et réunit plusieurs centaines de spectateurs fascinés par l’intensité de ce moment ancestral. Une édition singulière cette année, en raison du contexte sanitaire.

Grand four creusé dans la terre, pierres chauffées, danses traditionnelles. Autant d’éléments indispensables et incontournables pour la réalisation de la traditionnelle Marche sur le Feu. Une cérémonie orchestrée par le grand prêtre Raymond Teriierooiterai Graffe. Rappelons que le umu ti nécessite une longue préparation : après avoir creusé une cavité suffisamment profonde pour accueillir le bois et les pierres, la fosse est par la suite remplie de bois et de pierres venues de la vallée de la Papeno’o. Les pierres sont ensuite disposées sur des palmes de cocotier sèches. L’épaisseur du bois joue aussi un rôle prépondérant pendant la préparation car selon l’épaisseur du bois, il faut patienter de 24 à 48 heures pour que le umu ti soit prêt.

La marche sur le feu : un sacerdoce

Le soir venu, et après des rituels qui n’appartiennent qu’au tahua, le rituel commence par des incantations. Des incantations destinées à transformer l’énergie négative en énergie positive. Une énergie positive qui aurait notamment permis de chasser les nuages et la pluie en début de cérémonie. « Les prêtres et moi nous absorbons toute l’énergie négative des participants pour la transformer en énergie positive (…) L’énergie dégagée pour ce umu ti était puissante, bénéfique et envoûtante ».

De plus, Raymond Teriierooiterai Graffe insiste sur la singularité de chaque marche sur le feu. « Chaque année, c’est différent. C’est la 79e édition et ce n’est jamais le même four, les énergies divergent d’une année sur l’autre ». Le tahua confie également sa satisfaction et son bonheur de transmettre ce savoir à son fils qui devra reprendre le flambeau. « Ma peur était de ne pas pouvoir transmettre tout ce savoir à mon fils, maintenant j’ai tout transmis à mon fils, mon fils officiait sa 13e cérémonie »

Des consignes ont été données au public, puis les volontaires devaient suivre le prêtre sur des pierres chauffées à blanc, dont la température en surface peut dépasser les 2000° Celsius. Quelques flammes jaillissent sur le parcours et ne manquent pas d’impressionner le public. Avant d’entreprendre cette marche, chaque participant était invité à formuler un vœu et à le conserver dans son esprit. Concernant ce vœu, Raymond Teriierooiterai Graffe est catégorique « À partir du moment où la personne marche sur le feu, les énergies négatives seront chassées et le vœu se réalisera ».

Le tahua estime également que le feu est capable de détruire la Covid-19. « En attendant qu’on trouve un vaccin, je pense que le feu purificateur est un rempart contre ce virus« .

Par ailleurs, au cours de la cérémonie, le grand prêtre Raymond Graffe a rendu hommage à son frère défunt ancien maire de Paea Jacquie Graffe, décédé le 22 mai dernier.