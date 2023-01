Les bureaux de poste gagnent en assurance

Marama Paiement a signé ce matin un partenariat avec Generali pour distribuer, dans l’ensemble des agences Fare Rata, une gamme complète de produits d’assurance créée pour l’occasion. Auto, bateau, fare, entreprise, santé… L’idée est de « faciliter l’accès de tous à la protection »… et valoriser un peu plus le réseau de 81 bureaux de poste du fenua.

En août dernier, quand elle avait officiellement repris la gestion des services financiers de l’OPT et donc des 65 000 comptes postaux du fenua, Marara Paiement avait prévenu : l’offre en agence allait se « diversifier ». Ses responsables promettaient alors des partenariats en matière de moyens de paiement, de gestion du patrimoine et même de crédit… Mais c’est bien par l’assurance que cette activité « d’intermédiation » va commencer. Ce lundi, la filiale de l’OPT a donc signé avec la compagnie Generali un partenariat visant à distribuer dans le réseau de Fare Rata, « agent agréé » de Marara Paiement et gestionnaire des bureaux de poste, une gamme complète de produits d’assurance.

« Ne pas presser le pas »

Auto, bateau, maison, entreprises, santé… Les 11 produits, développés pour l’occasion et « simplifiés », après étude, pour répondre « aux besoins des Polynésiens qui sont en évolution », couvre l’essentiel de la protection des biens et de la personne… « Il est difficile parfois pour les Polynésiens de se déplacer jusqu’à Tahiti pour avoir accès à l’assurance, explique Jennifer Rambure, directrice du développement chez Marara Paiement. Grâce à ce partenariat, grâce à l’ensemble des bureaux de poste, on va pouvoir offrir une solution, même pour les Polynésiens les plus isolés ».

Jusqu’à présent, l’expérience de l’OPT en la matière se limitait aux assurances scolaires, déjà distribuées via Fare Rata. Ces nouvelles offres vont donc bien sûr nécessiter des formations, entre autres, pour les guichetiers et « receveurs » des 81 bureaux de fenua. Mais comme le précise le directeur général de la branche postale de l’OPT, Bruno Arbonel, il faudra aussi développer un « applicatif » qui permettra aux agences « d’être directement reliés à la solution développée entre Marara Paiement et Generali ». Raison pour laquelle l’accord signé ce matin prévoit une mise en place très progressive de ces offres tout au long de l’année. « Il ne s’agit pas de presser le pas, on va faire ça en fonction des retours, et des besoins », assure le président de Marara, Philippe Marie.

Generali fait le « SAV »

Du côté de Generali, qui avait été mis en compétition avec d’autres assureurs ces derniers mois, l’intérêt c’est bien sûr de pouvoir rayonner dans tous les archipels. La compagnie, implantée depuis 35 au fenua, reste entièrement en charge de l’application des contrats d’assurance, Marara n’étant « qu’intermédiaire » et Fare Rata « distributeur ». « Marara Paiement n’est pas assureur, mais a la possibilité de représenter et vendre des contrats. Pour parler simplement, le service après-vente du contrat qui est vendu sera fait par l’assureur et l’assureur c’est Generali, précise Kelly Asin, le directeur général de Generali Tahiti. Toute une organisation sera mise en place de manière à ce qu’un client d’une île qui n’a pas la possibilité de toucher le service sinistres de Generali puisse le faire par l’intermédiaire des agences de Fare Rata ».

Du côté de Marara Paiement, d’autres partenariats devraient « sortir tout au long de l’année 2023″. En matière de gestion patrimoniale et de crédit, donc. Mais c’est avant tout une nouvelle gamme de cartes et de monétique » destinée aux titulaires de comptes CCP qui devrait être présentée « tout prochainement ».