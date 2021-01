Les cadets de la République recrutent

C’est une des voies pour devenir policier, via un engagement de trois ans qui inclut une année de formation en alternance. Les dossiers devront être déposés avant le 31 mars prochain.

Le recrutement pour l’année scolaire 2021-2022 des cadets de la République en Polynésie française est ouvert. Ce dispositif de formation rémunérée permet de préparer au concours de gardien de la paix et aux autres métiers de la sécurité des jeunes de 18 à 30 ans sans condition de diplôme.

Les conditions de base sont : nationalité française, bonne moralité, casier judiciaire vierge, journée défense et citoyenneté effectuée, bonne condition physique et bonne acuité visuelle. Celles et ceux qui seront retenus passeront les épreuves écrites du 6 au 9 avril, les épreuves sportives du 12 au 16 avril, et les épreuves orales du 17 au 21 mai.

Ceux qui réussiront les épreuves signeront un contrat d’engagement de 3 ans, l’année scolaire comptant pour un an. Celle-ci se déroule en alternance entre école de police (au Centre de formation régional de Polynésie, 28 semaines), lycée professionnel (12 semaines) et trois stages de terrain (7 semaines). Les cadets de la République sont ainsi préparés à présenter le concours interne de gardien de la paix.

Pour tout savoir sur les formalités d’inscription : http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Actualites/Ressources-humaines-et-recrutement/Concours-et-recrutements/Avis-de-recrutement-des-cadets-de-la-Republique-scolarite-2021-2022