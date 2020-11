Les centres de dépistage rapides sont bien accessibles sans ordonnance

Le Pays avait entretenu une certaine confusion, ces derniers jours, sur la nécessité ou non d’aller voir un généraliste avant de pouvoir se diriger vers les huit centres de tests rapides de Tahiti et Moorea. Ils sont bien accessibles sans ordonnance ou attestation, précise la Direction de la santé, mais restent toutefois réservés aux personnes présentant des symptômes du covid.

« Dépistage gratuit et sans ordonnance » : la Direction de la santé a mis l’information en rouge sur sa dernière publication concernant les centres de tests rapides. Il faut dire que les informations avaient été plutôt troubles sur le sujet depuis l’annonce d’Édouard Fritch datant de vendredi dernier. Le président avait alors expliqué que huit centres de Tahiti et Moorea seraient équipés de tests antigéniques permettant un résultat de dépistage en une quinzaine de minutes. Le responsable précisait alors que ces centres seraient accessibles librement « à ceux qui présentent les signes extérieures de la maladie ».

Lundi, ces points de dépistages, situés au Kiosque santé de Paofai, dans les centre dentaires communaux de Mahina, Faa’a, Punaauia, Paea et Papara ainsi que dans les hôpitaux de Taravao et Afareaitu, étaient bien opérationnels, mais continuaient d’exiger un passage chez un médecin pour attester de la présence de symptômes. Il s’agissait surtout de limiter les tests inutiles. Désormais, comme le confirme la Direction de la santé, aucun document n’est nécessaire. Le dépistage – qui implique un prélèvement de mucus nasal à l’aide d’un écouvillon – reste réservé en priorité aux personnes symptomatiques, et il est recommandé de s’adresser à son médecin ou d’appeler la plateforme Covid au 40 455 000 en cas de signes de la maladie. Ces symptômes suspects sont nombreux et, pour la plupart, communs à d’autres maladies : toux, nez qui coule, maux de tête, fièvre, courbatures, diarrhées, perte de goût et d’odorat…