Les centres de vaccination ouverts à tous dès lundi en Polynésie

En plein effort de « vaccination massive », le Pays a décidé d’ouvrir davantage de centres, de lancer des tournées dans les archipels… Et de s’affranchir des phases de vaccination. Dans le même temps les livraisons de vaccins de l’État devraient progressivement s’intensifier pour atteindre 9 000 doses par semaine au mois de mai.

Aucun doute pour Édouard Fritch : « La vaccination est la seule porte de sortie offerte au monde… Et nous allons l’exploiter ». Le président du Pays a annoncé, ce mercredi, un bond de la campagne de vaccination, qui s’était déjà nettement accélérée depuis le début de la semaine. Plus de 800 doses de vaccin Pfizer ont ainsi été injectées chaque jour depuis lundi pour un total de 9 683 Polynésiens ayant commencé leur vaccination, dont 5 200 ayant déjà reçu leur dose de rappel. Si le total n’aboutit pour l’heure qu’à moins de 2% de la population pleinement protégée contre la maladie, le président met en avant des chiffres plus encourageants. « 54% des plus de 75 ans de Tahiti et de Moorea ont déjà accepté la vaccination » expose-t-il, auquel s’ajoutent 14% des plus de 60 ans, ciblés depuis le 1er mars. 34% des agents hospitaliers – soignants et non soignants – auraient eux aussi été vaccinés, un chiffre atteignant 77% dans les hôpitaux de Raiatea et Nuku Hiva.



Objectif : plus de 1 000 vaccinations par jour

Mais l’idée est bien de « monter encore en cadence » pour atteindre « un rythme permanent de plus de 1 000 vaccinations par jour ». Cinq nouveaux centres, ouverts à tous, vont ainsi ouvrir aux îles Sous-le-Vent et et à l’hôpital de Taiohae. À Tahiti et Moorea, huit centres de vaccination sont déjà à l’œuvre, de même que 4 équipes mobiles. Les cliniques Cardella, Paofai et Te Tiare devraient bientôt proposer la vaccination au grand public et plus seulement à leur personnel. Si le président ne l’a pas annoncé clairement dans son discours, la direction de la Santé confirme que tous ces centres seront ouverts, dès lundi, à l’ensemble de la population de plus de 18 ans. Fini, donc, les phases I et II, les vaccinations réservées aux personnes à risque ou aux professions essentielles… Dans les faits, la campagne de vaccination fera dès la semaine prochaine un bond vers sa phase IV.

Si tous les centres de Tahiti et des îles devraient dès la semaine prochaine vacciner sans rendez-vous, il est fortement conseillé d’appeler avant de s’y rendre. Ces derniers devraient en effet continuer à assurer les rendez-vous déjà programmés ces dernières semaines et l’emploi du temps de certains centres est chargé jusqu’à la fin du mois. À entendre le président Édouard Fritch, des doses devraient tout de même être mises de côté pour certaines catégories de personnes, puisque le président a annoncé la vaccination prioritaire des 11 500 professionnels touristiques des îles de Tahiti, Moorea et Bora Bora, sans préciser les modalités de cette campagne.



Des centres ouverts le weekend

Édouard Fritch a en outre annoncé l’ouverture d’un centre de vaccination sous le chapiteau de la présidence ce weekend (samedi 13 mars de 8 heures à 16 heures, et dimanche 14 mars de 8 heures à midi), puis les weekends suivants, à l’institut Malardé. La maison médicale de garde, située au CHPF, devrait elle aussi offrir des vaccinations « en horaires décalés » : le samedi de midi à minuit – un horaire étonnant, vu les horaires de couvre-feu – le dimanche de 8 heures à minuit et le lundi de 18h à minuit. La date d’ouverture de ce centre n’est pour l’instant pas précisée.

S’ajoutent à ces centres des tournées qui seront menés sur les îles par les équipes de la direction de la Santé : à Rangiroa cette semaine, puis à Ua Pou, Hiva Oa, Tubuai et Fakarava la semaine prochaine et à Rurutu, Makemo et Rikitea durant la semaine du 22 mars.