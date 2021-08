Les centres de vaccination s’adaptent à l’affluence

Les centres de vaccination déjà en place depuis des mois ont été submergés par l’affluence due à l’arrivée du variant Delta. Ce mardi, 114 978 personnes ont reçu au moins une dose, soit 41% de la population totale. La semaine passée de nombreux témoignages déploraient ne pas avoir été reçus dans ces centres. Une infirmière en poste à Papara nous explique.

Lors des échanges avec les professionnels de santé, il est souvent rappelé que les moyens pour la vaccination sont en place depuis des mois, et que pourtant, la population ne s’est pas pressée. « Chaque centre a son organisation, » indique Marion, infirmière au centre de vaccination de Papara. Jusqu’à il y a quelques semaines, il n’était pas nécessaire d’ouvrir l’après-midi par rapport à la fréquentation à Papara. En revanche les semaines passées, « on a tous été surpris de l’affluence, ça a été pareil dans tous les centres. Il a fallut mettre en oeuvre les moyens humains. Je pense que c’était juste le temps de la mise en route, à présent nous n’aurons pas de souci pour accueillir les personnes qui viennent« , assure Marion.

La vaccination c’est un ensemble de moyens, matériels, humains et logistiques. Ainsi, pas de problème d’approvisionnement en doses de vaccin, en revanche pour vacciner il faut respecter un cahier des charges, avoir un point d’eau, un espace pour la surveillance post-vaccination, etc… Pas si simple à appliquer dans toute la Polynésie. Si comme au CHPF on parvient à pousser les murs et à aménager cet espace de vaccination, « cela n’est peut-être pas le cas de tous les centres, donc après on doit limiter le nombre de personnes qui viennent ».