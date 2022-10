Les championnats de pêche sous-marine s’envolent pour les Marquises

Pour la première fois la FTSSC a décidé de délocaliser les championnats de Polynésie dans les îles afin d’y redynamiser la pêche sous-marine. Du 21 au 30 octobre, trois championnats se dérouleront à Hiva Oa portés par le jeune club Moka Uku spearfishing.

Trois championnats de pêche sous-marine seront organisés du 21 au 30 octobre 20022 à Hiva Oa, à l’initiative du jeune club Mokai Uka Spearfishing avec le soutien de la FTSSC et la mairie. Avec comme grande nouveauté, l’accueil des équipes étrangères. Le championnat du Pacifique regroupera une équipe d’Australie, de Nouvelle-Calédonie et de Nouvelle-Zélande au côté de celle de Tahiti. Deux équipes hommes et une équipe féminine participeront. Pour le championnat de Polynésie, seront présentes les équipes de Raiatea, Tefana, Arue, Mahuti. Et le Premier championnat des Marquises sera composée d’une équipe de chaque île.

C’est donc un total de 25 équipes qui sont inscrites à l’événement. Les compétitions se dérouleront sur deux zones distinctes : sur le côte ouest de Hiva Oa et sur la zone ouest de l’île de Mohotani. L’objectif est de valoriser ce sport au travers des îles Marquises car seulement deux clubs y sont en activité (un au Nord et un autre au Sud). « L’idée est de donner un coup de boost pour que chaque île puisse avoir un club, de manière à ce qu’on fasse un tournoi sur toutes les Marquises« , explique Yann Le Bronnec, organisateur de l’événement.

Sans lagon, plus de difficultés

Pour lui, ce sport n’est pas forcément « compliqué« . Mais il requiert quelques techniques de pointe pour attraper le plus de variétés de poissons possibles. « Plus on a d’espèces, plus on a de chances d’être sur le podium« , souligne Yann Le Bronnec. Le record, c’est une quarantaine d’espèces pêchées. Mais les participants devront faire face à certaines contraintes. « On se retrouve dans une mer sans lagon donc en terme de visibilité, c’est assez difficile. On a aussi beaucoup de houle dans les Marquises« . Mais le bon côté des choses, c’est l’abondance de poissons. « Je pense qu’ils vont se faire plaisir à faire cette pêche là. »

En attendant le début des championnats, l’équipe marquisienne Mokai Uku spearfishing s’entraîne tous les week-end à faire de très longues pêches. Car pour rappel, l’épreuve est chronométrée et va durer six heures. « Une fois qu’on est à l’eau, il n’y a plus moyen de revenir dans le bateau donc c’est à la force des palmes qu’il faut rallier les 6 kms« . À terme, le but est d’organiser un championnat des Marquises par an et » peut-être le délocaliser à Nuku Hiva » qui possède déjà un club de pêche sous-marine.