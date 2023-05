Les Chœurs du RSMA pour la première fois sur scène ce soir à Arue

Avec cette première représentation, sur la scène de l’hôtel Le Tahiti de Arue, le régiment de formation, qui a fait répété ses volontaires pendant de longues semaines, veut présenter au public sa tradition de chant et son riche répertoire. Au programme : des chant militaire traduits en reo, des airs traditionnels et même des chansons populaires adaptés aux besoins des cérémonies et défilés, et même un groupe de danseurs marquisiens du régiment.

Oubliez les habits d’écoliers, la chorale sera en uniforme militaire ce soir à l’hôtel Le Tahiti de Arue, et c’est une grande première. Avant de monter sur scène, c’est en studio que le régiment du service militaire adapté avait envoyé certains de ses stagiaires en début d’année. L’idée était d’immortaliser les chants entonnés, de cérémonies en défilés, par les jeunes du régiment, de constituer des carnets de chants illustrés par des enregistrements et des vidéos. On y trouve des chants militaires, traduits en reo ma’ohi, mais pas seulement : au fil des ans, des airs religieux, traditionnels, des chansons populaires polynésiennes, arrangées pour coller aux voix puissantes et au rythme des marches sur la base, ont été ajoutés au répertoire de l’organisme de formation. Des compositions internes y ont même été intégrées, et transmises, comme les autres chants, de volontaires en volontaires, de promotion en promotion.

L’esprit communautaire du chant

« C’est une tradition dans l’armée, c’est une tradition en Polynésie et les deux marchent bien ensemble », explique le lieutenant-colonel Fabrice Avenel, le chef de corps du RSMA. En studio, le résultat était tel que les encadrants du projet, notamment le musicien Léo Marais, ont proposé d’aller plus loin et de former un vrai chœur pour des prestations publiques. Et le projet a tout de suite convaincu le responsable du régiment : « L’esprit du chant, de communauté, l’idée de vouloir partager quelque chose, de faire du bien à tout le monde par quelque chose qu’on donne, ça colle avec l’esprit du régiment, reprend le chef de corps, et à sa mission qui est de venir en aide à ceux qui ont besoin d’un petit coup de pouce pour trouver leur insertion professionnel ».

De la base à la scène, il n’y a pourtant pas qu’un pas. Et le principal problème qu’a rencontré le RSMA repose finalement sur sa propre réussite. Les volontaires qui avaient chanté en studio en janvier sont depuis « insérés » : ils ont pour la plupart trouvé du travail dans la vie civile. Il a donc fallu former une nouvelle cuvée de chanteurs, puisqu’il s’agit bien sûr, pour faire face au public, de présenter un chœur plus entrainé et plus harmonieux que celui qui s’exprime, au quotidien, dans les cérémonies et défilés.

Deux répétitions par jour

Les répétitions durent depuis plus de deux mois, et avec intensité : deux séances par jour, ces dernière semaines pour la trentaine de volontaires retenus. Les jeunes du RSMA, qui pour beaucoup ont une expérience de chant dans leur famille ou à la paroisse, n’ont pas été difficiles à convaincre de participer. « Il y en a à qui ça faisait du bien après une longue journée de travail. En Polynésie on aime chanter et après avoir travaillé ça défoule, explique le marsouin Aaricia, aide monitrice, choriste, et même responsable de la chorale avec le caporal Tuihani. Des fois, certains ont passé de mauvaises journées : quand ils viennent à la chorale, ils s’expriment en chantant ».

Les Chœurs du RSMA, dont la prestation sera complétée par celle d’une trentaine de danseurs et chanteurs marquisiens du régiment, c’est donc ce soir à partir de 18 heures à l’hôtel le Tahiti d’Arue. Des places sont encore disponibles sur ticket-pacific.pf ou peuvent être achetés directement sur place. À noter que le RSMA mettra en place des navettes entre son site, qui jouxte celui du Rimap à Arue, et l’ex-Radisson pour faciliter le stationnement du public.