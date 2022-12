Les comités locaux de tourisme : un développement soutenu par Atout France

Tahiti Tourisme a remporté un appel à manifestation d’intérêt d’Atout France, l’agence française de développement touristique, pour « accélérer la transformation durable » du tourisme. Pour la Polynésie, il s’agira d’organiser et de professionnaliser les comités locaux de tourisme.

Le projet figure déjà dans la stratégie touristique du Pays, Fare Manihini 2027, qui oriente la Polynésie vers un tourisme inclusif et durable. Il va bénéficier d’un coup de pouce d’Atout France, sous la forme d’un accompagnement en ingénierie de projet et d’un co-financement d’études.

Une stratégie qui s’appuie notamment sur les comités locaux de tourisme, qui sont aujourd’hui un peu moins d’une trentaine, et qu’il faut organiser et professionnaliser, explique Taiana Fare-Bredin, coordinatrice sensibilisation et projets à Tahiti Tourisme. Pour ce faire, le plan est déjà en place : la première étape, qui va s’étendre sur toute l’année 2023, sera celle de la mise à niveau. Tahiti Tourisme va s’assurer que les comités locaux maîtrisent la gestion associative et la comptabilité avant de leur donner un agrément officiel. « On ira sur le terrain et on en profitera pour leur demander de quoi ils ont besoin », dit Taiana. La deuxième phase, en 2024, sera celle de la professionnalisation. Les rencontres préalables auront permis de définir le contenu des formations qui seront ensuite offertes aux responsables des comités. La troisième et dernière étape sera celle de la pérennisation ; les comités locaux seront mis en réseau avec d’autres services du Pays pour optimiser leur action.

Tahiti Tourisme fait ainsi partie des 33 lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt qui avait vu affluer 69 dossiers, et des 5 projets ultramarins retenus. Reste à présent à passer la convention financière avec Atout France. Pour Tahiti Tourisme, dit Taiana Fare-Bredin, ce sera aussi l’occasion de s’inspirer de ce qui se fait en matière de tourisme durable dans les autres outre-mers.