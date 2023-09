Les consultations en oncogénétique reprennent au CHPF

L’Institut du cancer de Polynésie accueille cette semaine une mission de l’Institut Gustave Roussy. Une soirée d’information se tenait lundi, avec un coup de projecteur sur l’oncogénétique, qui s’intéresse aux cancers familiaux, alors que la consultation spécialisée reprend au CHPF après un an et demi d’interruption.

Sept experts du réseau Unicancer sont en mission au fenua. Ils font partie des équipes de Gustave Roussy que consultent les cancérologues locaux deux fois par mois en visioconférence et qui accueillent de nombreux patients évasanés. La soirée d’information et d’échanges organisée lundi dans l’amphithéâtre du CHPF était destinée aux professionnels de santé, mais aussi aux patients et aux associations.

« C’est aussi l’occasion d’annoncer la reprise des consultations d’oncogénétique », dit le Dr Teanini Tematahotoa, la directrice de l’Institut du cancer qui délègue un médecin au CHPF pour les assurer. « Il s’agit de déterminer les personnes les plus à risque et donc de faire une surveillance spécifique », explique-t-elle.

200 à 300 personnes en attente de consultation

« Une fois que le cancer est là, on fait également des recherches oncogénétiques chez ces patients-là, qui nous permettent de décider d’un traitement particulier. » 200 à 300 personnes, qui présentent des cancers déclarés ou des prédispositions familiales, sont en attente de cette consultation. Quant à la recherche sur la transmission intergénérationnelle des cancers radio-induits, que souhaite entamer le président du Pays, Teanini Tematahotoa reste prudente : pour elle, l’urgence est d’abord de prendre en charge les patients d’aujourd’hui.

Deux autres soirées sont consacrées aux échanges entre spécialistes locaux et métropolitains, dont certains feront quelques consultations. « C’est vrai qu’il y a une difficulté à garder les ressources en santé sur le territoire, dit-elle, et justement ce type de mission permet de les remotiver, de ramener de la formation, c’est aussi ce qui permet aux médecins d’avoir envie de rester. »

Registre des cancers : la mise à jour bientôt finalisée

L’une des missions de l’Institut du cancer est de mettre à jour le registre des cancers de Polynésie française, qui n’avait pas été tenu de façon continue : depuis l’an dernier, cinq ans de retard ont été rattrapés et Teanini Tematahotoa annonce la publication d’un rapport d’ici à la fin de l’année.

Enfin l’Institut du cancer travaille à monter la direction de la recherche clinique et à améliorer le dépistage des cancers du sein et de l’utérus, un dossier qui lui tient particulièrement à cœur puisqu’elle est médecin gynécologue de formation. Un des marqueurs de 2024 sera l’ouverture à Tahiti du laboratoire d’anatomo-pathologie, pour éviter d’envoyer les prélèvements en métropole. « Biopsies, frottis, tout sera fait ici alors qu’actuellement plus de la moitié est envoyée en métropole puisqu’il n’y a que le CHPF qui peut assurer « l’ana-pat » aujourd’hui », conclut Teanini Tematahotoa,