Les coupons voyages Titeti Ai’a diponibles à partir d’aujourd’hui

Tahiti Tourisme a ouvert ce matin la plateforme Titeti-Aia.pf aux voyageurs. Elle permet aux résidents polynésien de demander un coupon voyage numérique ouvrant droit à une réduction de 4000 à 16 000 francs par personne pour un séjour au fenua.

Annoncés en février par le ministère du Tourisme, ces « chèques-vacances » ont pour but d’inciter les Polynésiens à voyager dans leur pays. Depuis ce matin, ils peuvent être retirés au Fare Manihi, à Papeete, mais sont surtout disponibles en ligne. Pour ça, Tahiti Tourisme a créé une plateforme spécialisée, accessible sur le site titeti-aia.pf. Déjà ouverte aux prestataires voulant intégrer le dispositif, elle accueille désormais les voyageurs, qui peuvent donc créer un compte et faire une simulation. Attention, certains critères sont à remplir pour en bénéficier, comme le rappelle Alice Izal, de Tahiti Tourisme : être résident polynésien (un justificatif d’identité et de résidence est demandé en ligne), voyager à deux personnes minimum et 10 maximum, séjourner au moins deux nuits dans un hébergement payant incluant un service de restauration (pas de AirBnb, donc)… Et ne pas déjà avoir profité d’un coupon Titeti Ai’a dans l’année.

Sur la plateforme on sélectionne donc ses dates de vacances, et on choisit ses prestataires dans une liste d’agences de voyage, de pensions, d’hôtels, d’hébergements flottants, de prestataires de transports terrestres ou de d’activité. Seuls ceux qui ont fait la démarche de s’inscrire auprès de Tahiti Tourisme sont éligibles. 200 entreprises ont déjà rejoint le dispositif et d’autres pourraient s’inscrire dans les semaines à venir.

Réduction accrue dans les archipels éloignés

Le coupon, valable deux mois, peut être ainsi délivré dans un « portefeuille numérique en ligne », mais ne sera accepté par les prestataires qu’à partir du 15 avril. Quant au montant de la réduction, il varie entre 4000 et 16 000 francs par personne (moitié moins pour les moins de 12 ans) en fonction de la destination et du nombre de voyageurs. Ainsi, une famille de quatre personnes, dont deux enfants, voyageant depuis Tahiti vers les Marquises pourra prétendre à un maximum de 48000 francs de coupon, explique Alice Izal.

Pas besoin de se ruer : l’opération doit durer jusqu’à la fin de l’année, ou jusqu’à épuisement des 50 millions de francs alloués par le Pays au programme. Au total, ce sont plus de 3700 coupons qui devraient être distribués. À noter qu’une aide à la réservation est proposé par téléphone au 40 50 57 71 et par email à [email protected] Le Fare manihini, situé sur le boulevard Pomare IV au niveau du quartier du commerce, est ouvert en semaine de 8 heures à 17h30, le samedi jusqu’à 16 heures et le dimanche jusqu’à midi.