Les courses hippiques du Heiva sont reportées

Les intempéries de samedi ont condamné l’organisation de la journée de courses hippiques du Heiva, prévues dimanches. Le rendez-vous est reprogrammé le 30 juin, avec notamment la fameuse course en pareu.

Cinq épreuves étaient prévues, dimanche à l’hippodrome de Pirae. Le galop sur 800 m, le trot attelé sur 2 200 m, le Galop A et B sur 1 300 m, la course en pareu sur 800 m avec onze chevaux de prévus (dont certains venus des îles), et l’amble attelé sur 2 200 m. Mais les intempéries tombées samedi sur le fenua ont eu raison de ce programme, inscrit au calendrier du Heiva. L’Association Hippique et d’encouragement à l’élevage anncne son report au dimanche 30 juin. Les festivités débuteront dès onze heures, avant des balades à poney à 13 heures, et le début des courses à 14 heures. La dernière épreuve est programmée à 16h40.