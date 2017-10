Les démonstrations nautiques ont la cote au parc Maeva beach

Le double salon Habitat-Nautica, organisé par Radio 1, a refermé ses portes dimanche soir au parc Maeva Beach de Punaauia après quatre jours pleins et une fréquentation record de plus de 15 000 personnes. Des passants venus notamment pour assister en familles aux courses de bateaux sur le plan d’eau ou aux démonstrations de sauvetage en mer.

Le cadre assez idyllique du parc de l’ancien hôtel Sofitel de Punaauia, au Parc expo Maeva Beach, s’est prêté parfaitement aux démonstrations nautiques du double salon Habitat-Nautica organisé ce weekend. Un salon qui a d’ailleurs connu une affluence record avec plus de 15 000 visiteurs en quatre jours, pour une édition totalement inédite mêlant les deux évènements : Habitat pour la construction et Nautica pour les sports nautiques et les deux-roues.

Principale source de l’engouement pour cet évènement, les nombreuses démonstrations mises en place sur le plan d’eau samedi et dimanche. Des très attendues courses de bateau de vitesse aux toutes aussi spectaculaires opérations de sauvetage en mer du JRCC et de la FEPSM, en passant par les démonstrations de bateaux amphibies ou de vélos électriques… Prochain rendez-vous, le salon de la Beauté et du bien-être à To’ata du 23 au 26 novembre.