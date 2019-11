Les dépenses des touristes en augmentation

Le tourisme se porte bien au fenua comme en attestent les 14,6% de croissance recensés au second semestre 2019 par l’ISPF. En 2018, les touristes ont dépensé un total de 65 milliards de Fcfp, explosant largement les 50 milliards mesurés lors de la dernière enquête en 2015.

Les touristes sont de plus en plus nombreux à visiter le fenua et surtout à y rester plus longtemps, d’après l’ISPF. 32 500 personnes supplémentaires ont été accueillies en 2018 soit une progression de 18% par rapport à 2015. Cela concerne l’ensemble de secteurs, à savoir le tourisme flottant, terrestre, marchand ou non marchand. Au niveau des marchés, l’Amérique du nord est le plus rémunérateur pour la Polynésie avec 27 283 visiteurs soit 39% du total et 42% des devises. Suivent le marché français avec 14 279 touristes (22% des recettes) puis les autres pays européens avec 9883 visiteurs (15% des recettes).

L’évolution se note également dans le budget des touristes qui augmente pour atteindre 300 000 Fcfp par individu pour une durée moyenne de 14 jours. Il atteignait seulement 270 000 Fcfp lors de la dernière étude en 2018 et 250 000 en 2013. Ce budget atteint respectivement 317 000 et 314 000 Fcfp pour l’Amérique du nord et l’Europe, les deux principaux marchés.