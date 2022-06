Les députés polynésiens dans le groupe GDR au Palais Bourbon

Les trois députés polynésiens vont prendre place sur les bancs de la Gauche démocratique et Républicaine (GDR) qui accueillait déjà Moetai Brotherson lors de la précédente mandature. Il juge presque insultant le fait que la ministre des Outre-mer Yaël Braun-Pivet soit déjà prête à démissionner pour assumer la présidence de l’Assemblée nationale à laquelle est s’est déclarée candidate.

Moetai Brotherson, Steve Chailloux et Tematai Le Gayic siégeront dans le groupe GDR (Gauche démocratique et républicaine, l’une des composantes de la Nupes) qui accueillait déjà le député de la 3e circonscription lors de la précédente mandature. Composé de députés communistes et de quelques ultramarins, la GDR n’a pas d’objection à la revendication indépendantiste. On écoute Moetai Brotherson :

D’autres députés ultramarins se rassemblent dans un groupe nommé « Utile » (« Ultramarins, territoires, insularité, liberté », anciennement « Libertés et territoires »), parmi lesquels siégera l’ancien président de la délégation des Outre-mer Olivier Serva, qui ne fait pas partie de la plateforme Nupes et qui est « clairement ancré à droite », explique Moetai Brotherson.

La ministre des Outre-mer candidate à la présidence de l’Assemblée : un message « catastrophique »

La nouvelle ministre des Outre-mer, Yael Braun-Pivet, est candidate à la présidence de l’Assemblée nationale. Pour Moetai Brotherson, le message est « catastrophique, c’est dire, on vous a mis comme ministre quelqu’un dont finalement les Outre-mer est le cadet des soucis (…). C’est franchement… je ne veux pas dire insultant, le mot est trop fort, mais ça démontre le niveau d’intérêt d’Emmanuel Macron et de son gouvernement pour les Outre-mer, malgré les effets d’annonce. »