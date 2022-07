Les députés reçus à la présidence pour travailler malgré les « divergences »

Le président du Pays a reçu ce mardi les députés polynésiens Moetai Brotherson, Tematai Le Gayic et Steve Chailloux, élus en juin sous la bannière Tavini. Une réunion de travail qui permis de passer en revue « les dossiers polynésiens » pour lesquels le soutien des parlementaires sera indispensable à Paris.

Au lendemain de leur élection le 18 juin, les trois députés polynésiens avaient été invités à rencontrer le haut-commissaire juste avant de s’envoler vers Paris. En revanche, et comme les trois candidats Tavini victorieux l’avaient noté et « regretté » dans les médias, aucune rencontre n’avait alors été organisée avec le président du Pays et leader du Tapura. Édouard Fritch avait tout de même adressé « par courrier » aux trois parlementaires une invitation qui, précise l’exécutif, « traduit le souci républicain du président de respecter le verdict des urnes et le choix exprimé par les Polynésiens ». Une invitation qui a été honorée ce mardi : Moetai Brotherson, Steeve Chailloux et Tematai Le Gayic ont été reçus par le président, son conseiller juridique Étienne Howan et le secrétaire général du gouvernement, Philippe Machenaud.

Santé, énergie et statut

L’atmosphère, de l’avis général, était « cordiale » pour cette petite heure de « réunion de travail », qui a permis de passer en revue les dossiers polynésiens qui pourraient être débattus à Paris. Au premier rang desquels figurent les partenariats financiers avec l’État « dont certains arrivent bientôt à échéance » note la présidence. Institut du Cancer, soutien à la PSG… Édouard Fritch l’a annoncé de longue date, il souhaite voire aboutir une nouvelle convention santé-solidarité avec l’État et obtenir un meilleur accompagnement du pays en matière de transition énergétique. Aux côtés des questions d’agriculture ou de fonction publique, la question de la « modernisation et de l’adaptation » du statut de la Polynésie – sujet de débat dans la campagne des législative et point de clivage central entre le Tapura et le Tavini – a également été abordée, alors qu’une révision constitutionnelle pourrait être discutée à Paris dans les deux premières années de ce mandat. De même que celles de la « citoyenneté et de la mise en valeur de nos langues », qui y sont liées. « Bien que la plupart de ces dossiers concernent directement l’action du gouvernement, le Président a souhaité être transparent avec les députés en leur exposant en détails les tenants et les aboutissants », précise la présidence.

Unis… Mais avec qui ?

« Même si nous n’avons pas la même vision politique à terme, il y a toutefois des sujets sur lesquels nous pouvons et devons coopérer, pour le bien des Polynésiens » a commenté Moetai Brotherson à l’issue de la rencontre. Reste que les points de clivage sont importants : quand Emmanuel Macron voulait faire voter des députés pour être « au plus proche de la majorité », les trois députés Tavini ont voté la motion de défiance présentée lundi à Paris par l’union des gauches Nupes à l’encontre de la première ministre Élisabeth Borne. Une motion rejetée, relève la présidence dans son communiqué : « Cette posture politique ne va pas faciliter le dialogue indispensable avec l’État. Le président Edouard Fritch souhaite que les députés puissent dépasser les clivages politiques afin de défendre les intérêts supérieurs de la Polynésie française et des Polynésiens ». L’unité et le service au fenua, Tematai Le Gayic et ses deux collègues les prônent aussi, mais « face à l’État » : « en tant que Māòhi et malgré nos divergences, nous devons faire un, sans concession et toujours au service du peuple māòhi » écrivait le plus jeune député de la République à l’issue de la rencontre.