Les derniers bureaux de vote fermeront à 20 heures

Le haut-commissariat a communiqué lundi les horaires d’ouverture et de fermeture des 237 bureaux de vote pour les deux tours des territoriales les 22 avril et 6 mai prochain. C’est donc à 20 heures que fermeront les derniers bureaux de vote et que pourront être publiés les premiers résultats partiels.

A l’occasion des élections territoriales qui auront lieu les dimanches 22 avril et 6 mai prochain, les 237 bureaux de vote des 48 communes de Polynésie française seront ouverts de 8 heures à 18 heures, à l’exception des bureaux de vote de huit communes. En effet, les bureaux de vote de Arue, Faa’a, Papara, Rurutu, Taputapuatea, Nuku Hiva et Ua Pou fermeront à 19 heures. Et enfin ceux de Bora Bora fermeront à 20 heures. Aucun résultat partiel ou définitif ne pouvant être communiqué au public avant la fermeture du dernier bureau de vote, les premiers résultats sortiront à 20 heures.