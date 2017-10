Les directeurs de TNAD et de l’OPH bientôt titularisés

La titularisation des deux directeurs « par intérim » de TNAD et de l’OPH, respectivement Christophe Bergues et Moana Blanchard, a été examinée mardi en commission de contrôle budgétaire et financier.

Depuis deux ans, le gouvernement s’attache à ne plus conserver de directeurs intérimaires de longue durée à la tête ses établissements publics. A l’Office polynésien de l’habitat (OPH), Moana Blanchard avait succédé « par intérim » en avril dernier à la démissionnaire Vaiani Garbutt au poste de directeur. Le gouvernement semble aujourd’hui vouloir conforter l’ancien directeur de la Setil et ex-PCA de l’OPT dans ses fonctions, puisque la commission de contrôle budgétaire et financier de l’assemblée a examiné mardi l’arrêté de nomination le titularisant officiellement dans ses nouvelles fonctions.

Même arrêté de nomination pour l’actuel directeur « par intérim » de Tahiti Nui aménagement et développement (TNAD), Christophe Bergues, qui avait pris la suite de Claude Drago (après un court intérim de Steve Fink, NDLR) à la tête de l’établissement d’aménagement du Pays. Les deux nominations devraient être officialisées dans les semaines à venir en conseil des ministres.