Les disciples d’Escoffier passent à table

Ce « dîner d’Épicure », normalement organisé pour l’anniversaire du célèbre chef Auguste Escoffier, était organisé pour la première fois à Tahiti. Fier de son succès et de ses 151 convives, il sera désormais annuel.

Célébrer « l’excellence » de la cuisine française, et accompagner une action de bienfaisance. Voilà l’idée de ce dîner d’Épicure, organisé tous les ans par les disciples d’Escoffier « partout où les hommes de goût peuvent se rencontrer autour d’une bonne table », soit, à l’heure actuelle, dans une trentaine de pays. La Polynésie est le dernier ajout à cette liste, puisque la délégation locale, a dressé la table pour la première fois ce mercredi soir, à l’Intercontinentale Tahiti. Et peu importe si ce dîner est un peut retard sur les 175 ans de la naissance d’Auguste Escoffier, célébré partout ailleurs le 28 octobre dernier. Avec 151 convives, le « Cuisinier des Rois et le Roi des Cuisiniers », qui avait lancé l’idée de ces diners d’Épicure dès 1912, a bien été célébré. Quant à la bienfaisance, un peu plus de 100 000 francs ont été reversés à la Fédération du handicap Te Niu O Te Huma, dont la présidente Henriette Kamia faisait partie des convives.

« Conçu comme une œuvre d’art », le menu a été « orchestré » par Nicolas Sale, Président des Disciples Escoffier International, sur la base de recette de grands chefs : Auguste Escoffier lui-même bien sûr, avec notamment le paleron de bœuf Belle époque et la langouste sauce Newburgh. Mais aussi de différents grands noms de la cuisine, ayant officié au Ritz, à Paris ou ayant compté parmi les meilleurs ouvriers de France. Côté réalisation, ce sont bien sûr les chefs des cuisines de l’InterContinental Tahiti qui étaient à la manœuvre, appuyés par une sélection de vin « inédite à Tahiti ». Christian Fréchède, président de la délégation locale détaille ce menu :

À noter que la délégation locale s’est tout de même permis quelques écarts au menu international avec notamment, côté fromage, un « Saint Tahitien » servi « au siphon ». La fromagère de la Presqu’île Juliet Lamy a d’ailleurs été intronisée parmi les disciples d’Escoffier hier soir.

Avec ce dîner, c’est aussi la « Escoffier week » qui s’achève. Elle avait été l’occasion, entre autres, d’un concours de jeunes talents culinaires. Organisées mardi au Lycée hôtelier, les épreuves, qui passent par la réalisation et le service d’un menu complet en binôme, ont permis de sélectionner Jean Gabriel Tâta et Thomas Teikitohe. Ils portent désormais l’écharpe orange des « espoirs d’Escoffier » et représenteront la Polynésie à la finale Asie Pacifique des jeunes talents Escoffier, à Hong-kong en septembre.